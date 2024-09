Balanço Especialista: advogada comenta caso Deolane e punições para jogos de azar no Brasil Influenciadora foi presa nesta quarta (4) durante operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/09/2024 - 16h32 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h32 ) ‌



Depois de ter a prisão preventiva mantida, a defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra fez um novo pedido de habeas corpus para que ela e a mãe sejam soltas.Ambas são investigadas em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e jogos ilegais; outras duas pessoas foram presas por conta da operação, sendo umadelas chefe de uma casa de apostas. No estúdio do Balanço Geral, a advogada criminalista Brenda Fernandes comenta o caso envolvendo Deolane Bezerra e as penalidades para apostas e jogos de azar.