Balanço Especialista: advogado explica como se prevenir de golpes com inteligência artificial Crimes digitais usando novas tecnologias aumentaram nos últimos meses Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 16h38 (Atualizado em 27/08/2024 - 16h38 ) ‌



O Brasil é o 2º país que mais sofre crimes cibernéticos na América Latina. Segundo o índice global de proteção de dados, quase 6 em cada 10 empresas no Brasil sofreram esses ataques no ano passado. E a inteligência artificial tem sido amplamente usada por criminosos para ampliar a eficácia de crimes e golpes digitais. Luiz Flávio Borges D’urso, advogado criminalista, professor de direito penal e ex-presidente da OAB-SP, fala sobre como se prevenir no ambiente digital.