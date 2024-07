Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

‌



A+

A-

Batalhão da Polícia Militar da região de Franca tem novo comandante

O 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (15º BPM/I), com sede em Franca, tem novo comandante. O tenente-coronel da PM Lázaro Antônio Felício falou ao Balanço Geral sobre os desafios da nova função e as ações dedicadas à segurança da região.

*Reportagem exibida em 09/07/2024.