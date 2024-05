Batatais envia van para resgatar parentes de policial que estão desabrigados no RS Família de militar mora em Canoas e perdeu tudo com as enchentes históricas que atingem o estado

Uma van saiu de Batatais nesta semana para resgatar parentes de um policial militar que estão desabrigados no Rio Grande do Sul. A família do policial Maurício Gregolate mora em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e teve que deixar a cidade às pressas. Como perderam tudo com a enchente, pediram ajuda para os parentes da região de Franca.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.