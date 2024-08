Bate-papo especial: Tom Cavalcante fala sobre humor, ídolos, família e a volta à TV Humorista estreia no comando do gameshow “Acerte ou Caia”, neste domingo (25), na RECORD Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 24/08/2024 - 14h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 14h10 ) ‌



Bate-papo especial: Tom Cavalcante fala sobre humor, ídolos, família e a volta à TV

Um dos maiores humoristas do país recebeu a jornalista Carolina Ferraz na casa dele para uma conversa especial. Tom Cavalcante falou sobre tudo: comédia, cinema, família, a amizade com o ídolo Chico Anysio... e a novidade: a volta à televisão brasileira, no comando do gameshow “Acerte ou Caia”, que estreia neste domingo (25), na tela da RECORD.