Bebê de 3 meses e homem de 45 anos morrem com suspeita de engasgo, em Ribeirão Preto Casos aconteceram com poucas horas de diferença; médico socorrista orienta como agir Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/09/2024 - 15h45 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h46 )



Em poucas horas de diferença, uma bebê de 3 meses e um homem de 45 anos morreram por suspeita de engasgo, em Ribeirão Preto. Jeferson Estevam Ferreira jantava em casa com a esposa quando se engasgou com um pedaço de carne na última terça (27); ele ficou 3 dias internado no Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiu e morreu na sexta (30). Já na manhã de sábado (31), a menina Ágata Elena Pereira, de 3 meses, morreu após se engasgar com leite materno; a mãe socorreu a criança à UPA Norte, já sem vida. O médico socorrista Leandro Mota explica quais os procedimentos a fazer em caso de engasgo.