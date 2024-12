Biblioteca de Franca vai 'perdoar' multas de leitores que não devolveram livros Campanha de devolução de exemplares vai até o final de dezembro; saiba mais Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/12/2024 - 16h36 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Biblioteca de Franca vai 'perdoar' multas de leitores que não devolveram livros

Se você tem o hábito de pegar livros na biblioteca municipal de Franca, e está com algum exemplar com entrega atrasada, é bom ficar atento. Está aberta a temporada do “perdão” das multas; a campanha de devolução de exemplares vai até o final de dezembro.