‘Boa Noite Cinderela’: mulheres denunciam empresário por ‘batizar’ bebidas delas em bar de Franca Caso aconteceu neste final de semana, na Zona Sul da cidade; Polícia investiga possível golpe Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 13/08/2024 - 15h55 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h55 ) ‌



Um empresário está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher, após ser flagrado colocando uma substância desconhecida na bebida de duas mulheres, neste final de semana, em um bar na Zona Sul de Franca.Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas levantam da mesa para ir ao banheiro. Logo em seguida, o homem pega algo que estava debaixo da mesa, coloca nas duas garrafas de cerveja, chacoalha e fica aguardando elas retornarem. As mulheres voltam, sentam e tomam a bebida já com as substâncias. Uma mulher que também estava no bar, indignada com a cena que testemunhou, se aproxima das vítimas, conta o que aconteceu e pede às mulheres para não consumirem a bebida. Depois de pagar a conta, o empresário deixou o local, aparentemente temendo que a Polícia fosse acionada; as bebidas foram recolhidas pela Polícia Civil e serão submetidas a perícia.