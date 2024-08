Bombeiros controlam incêndio em casa na avenida do Café, em Ribeirão Preto Fogo atingiu imóvel no final da manhã desta quarta (21); ninguém se feriu Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 16h59 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h59 ) ‌



Um incêndio em uma residência assustou moradorese pessoas que passavam pela Avenida do Café, na manhã desta quarta (21), na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas; ninguém ficou ferido.