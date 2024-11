Bombeiros de Franca fazem treinamento com técnicas de salvamento e resgate em águas Objetivo é reforçar protocolos de atendimento, especialmente em ocorrências durante as chuvas e o verão Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 13/11/2024 - 17h07 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h07 ) twitter

Bombeiros de Franca fazem treinamento com técnicas de salvamento e resgate em águas

O Balanço Geral acompanhou de perto um treinamento especial realizado pelo Corpo de Bombeiros, em Franca. Usando bonecos, os Bombeiros revisaram as técnicas de salvamento e resgate em águas. O objetivo é estar sempre prontos para ocorrências graves, especialmente com a chegada do período de chuvas e do verão.