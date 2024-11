Brasileirão Série B: após espantar fantasma do rebaixamento, Botafogo-SP recalcula rota e já pensa em 2025 Tricolor de Ribeirão Preto tem último duelo em 2024 contra o Coritiba, nesta sexta (22) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 16h59 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h59 ) twitter

Apesar de ter espantado o fantasma do rebaixamento, o balanço do Botafogo-SP na Série B do Campeonato Brasileiro não foi nada positivo. Nesta sexta (22), o Tricolor de Ribeirão Preto encara seu último duelo em 2024 contra o Coritiba, fora de casa, mas já está de olho em 2025.