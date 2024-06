Brasileirão Série B: vitória do Botafogo de Ribeirão contra o Santos pode ser o “início do fim" da crise Clima ainda é de festa, mas crise ainda não foi totalmente superada; equipe ficou 7 jogos sem vencer

O clima ainda é de festa no Botafogo de Ribeirão Preto, depois que o Pantera venceu a primeira partida no Brasileirão Série B. Com o triunfo sobre o Santos, fora de casa, o Tricolor quebrou uma sequência de 7 jogos apenas com empates ou derrotas; mesmo assim, ainda é preciso ter cautela, porque a crise não foi totalmente superada.