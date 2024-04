Briga no Centro Pop termina com morador de rua esfaqueado, em Franca Confusão teria começado no banheiro do abrigo; autor do crime fugiu

Alto contraste

A+

A-





Briga no Centro Pop termina com morador de rua esfaqueado, em Franca

Uma briga dentro do Centro Pop terminou com um morador de rua esfaqueado, nesta quinta (11), em Franca. Dois homens teriam discutido dentro do banheiro do abrigo e a briga continuou do lado de fora do Centro Pop; o autor do crime fugiu.