Café com Saúde: Hospital das Clínicas realiza evento em busca de mais apoiadores, em Ribeirão Preto Objetivo é auxiliar empresas a apoiarem as ações do HC através da destinação de imposto de renda

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto realizou na manhã desta quinta (4) o Café com Saúde, com a participação de empresários e entidades de Ribeirão e região. A iniciativa tem o objetivo apresentar para esses representantes da sociedade os diferenciais do hospital e como vale a pena para as empresas serem apoiadoras do hospital, via destinação de imposto de renda.