Cafeteria é furtada e usa bom humor para pedir ajuda a clientes em Ribeirão Preto Estabelecimento teve eletrônicos e alimentos levados por ladrões no Boulevard, Zona Sul da cidade

Uma cafeteria foi furtada e teve eletrônicos e alimentos levados por ladrões, neste final de semana no bairro Boulevard, em Ribeirão Preto. Mas esse caso ganhou muita repercussão nas redes sociais na manhã desta segunda (22). Tudo porque, na postagem, o proprietário aproveitou o furto e, com muito bom humor, pede apoio dos clientes com promoções.