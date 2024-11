Caminhão carregado com água tomba na Rodovia Carlos Tonanni, em Sertãozinho Pneu dianteiro da carreta tombou e veículo invadiu pista contrária nesta quarta (27); ninguém se feriu Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/11/2024 - 15h43 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h50 ) twitter

Um caminhão carregado com água tombou no final da manhã desta quarta-feira (27) na Rodovia Carlos Tonanni, em Sertãozinho. O caminhão seguia com destino a Barrinha quando um pneu dianteiro estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo invadiu a pista contrária. O motorista e o ajudante que estavam no veículo não se feriram.