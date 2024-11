Caminhão carregado de telhas tomba na marginal da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto Carreta levava 13 toneladas de materiais e tombou em rotatória nesta quarta (23); ninguém se feriu Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 23/10/2024 - 16h12 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h12 ) twitter

Um caminhão com 13 toneladas de telhas tombou em uma rotatória ao lado da Rodovia Anhanguera, na manhã desta quarta (23), em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu próximo à entrada do bairro Cândido Portinari, na Zona Leste da cidade; apesar do susto, ninguém se feriu.