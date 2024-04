Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Caminhão perde o controle, invade padaria e assusta clientes em Ribeirão Preto

Um motorista perdeu o controle da direção e o caminhão que ele dirigia invadiu uma padaria, no sábado (20), no Parque das Andorinhas, na Zona Oeste de Ribeirão Preto. Pelo menos duas pessoas ficaram tiveram ferimentos leves por causa do acidente; a carreta ficou sem rumo após ser atingida na traseira por um veículo de passeio.