Campanha do Agasalho 2024 começa nesta quarta-feira (24), em Ribeirão Preto

Com objetivo de aquecer o inverno das famílias em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Ribeirão Preto começa nesta quarta (24) a Campanha do Agasalho 2024 Neste ano, a população pode colaborar levando as doações nos sete pontos de coleta espalhados pela cidade; as peças arrecadadas serão distribuídas para mais de 100 entidades assistenciais.