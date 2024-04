Campanha do Agasalho: Franca cria pontos de doações de roupas de frio para famílias carentes Fundo Social de Solidariedade (Fussol) espera ultrapassar as arrecadações de 2023

Campanha do Agasalho: Franca cria pontos de doações de roupas de frio para famílias carentes

Com a chegada do inverno, Franca realiza a Campanha do Agasalho 2024. A ação vai beneficiar pessoas e famílias carentes; segundo o Fundo Social de Solidariedade (Fussol), a expectativa é ultrapassar as arrecadações do ano passado.