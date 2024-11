Canastra, coalho, muçarela: aprenda a guardar e conservar todo tipo de queijo Balanço Geral foi conferir métodos adequados para armazenar esse alimento tão especial Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canastra, coalho, muçarela: aprenda a guardar e conservar todo tipo de queijo

Todo brasileiro adora um queijo, e o Brasil é a terra do queijo canastra, do coalho, do requeijão de corte, entre outros. Mas será que você sabe guardar aquele queijo que já foi aberto? O Balanço Geral foi conferir de perto como armazenar e conservar esse alimento tão especial.