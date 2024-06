Alto contraste

Carro desgovernado invade bar e atropela 4 clientes na Zona Leste de Ribeirão Preto

Um carro desgovernado invadiu um bar e atropelou quatro pessoas no início da noite desta terça (11) no Jardim Paulista, Zona Leste de Ribeirão Preto. Todas as vítimas eram clientes do estabelecimento; dois tiveram ferimentos graves e dois tiveram ferimentos leves. A Polícia investiga o caso.