Casal de São Carlos é encontrado morto em carro parado em posto de combustíveis

Um casal de São Carlos foi encontrado morto em um carro, que estava parado em um posto de combustíveis, às margens da Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Cajati, no Vale do Ribeira. Renato e Bianca pararam para descansar e foram encontrados mortos dentro do carro; a suspeita é de que eles tenham sido intoxicados com monóxido de carbono.