‘Casal do crime’: dupla coleciona roubos em série e revolta comerciantes no Centro de Franca Já são mais de 10 furtos envolvendo o casal registrados apenas em 2024

Alto contraste

A+

A-

'Casal do crime': dupla coleciona roubos em série e revolta comerciantes no Centro de Franca

Comerciantes da região da Estação e do Centro de Franca não aguentam mais as invasões provocadas pela dupla de ladrões conhecida como o “Casal do Crime”. Já são mais de 10 furtos envolvendo o casal registrados apenas em 2024, segundo levantamento do jornalismo da Record Interior; os lojistas pedem providências.