Caso Beto Braga: Justiça começa audiências de latrocínio de engenheiro, em Ribeirão Preto Paulo Roberto Braga foi morto em dezembro de 2023, após marcar um encontro por aplicativo e desaparecer; 2 suspeitos do crime estão presos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/08/2024 - 16h53 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Paulo Roberto Braga foi morto em dezembro de 2023, após marcar um encontro por aplicativo e desaparecer; 2 suspeitos do crime estão presos

A Justiça de Ribeirão Preto começa nesta quarta (7) as audiências do latrocínio do engenheiro Beto Braga. Beto foi morto em dezembro de 2023, após marcar um encontro por aplicativo e desaparecer; ele foi encontrado sem vida em um imóvel na Avenida do Café, na Zona Oeste. Dois suspeitos do crime estão presos. Ao todo, 8 testemunhas de acusação devem ser ouvidas nesta quarta (7). Já no dia 20 de agosto, serão ouvidas mais testemunhas de acusação, além de testemunhas de defesa e os réus.