Caso Luiz Miguel: laudo do IML descarta maus-tratos e pode inocentar pais de bebê morto em Franca Justiça negou pedido de liberdade de Graciela Domiciano de Souza e José Eurípedes Neto, acusados da morte do filho de 2 meses Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 18/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h25 )

A Justiça negou novamente o pedido de liberdade do casal suspeito de maus-tratos ao garoto Luiz Miguel Dominciano de Matos, de 2 meses, que morreu no final de outubro, em Franca. Graciela Domiciano de Souza, de 28 anos, e José Eurípedes Neto, de 27 anos, seguem presos desde a morte do bebê. Um laudo final emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) descartou a possibilidade de a criança ter morrido por maus-tratos; o documento aponta que o bebê morreu por conta da doença congênita que ele tinha como fissura palatina, fibrose cística e desnutrição associada à má absorção de nutrientes. Ainda segundo o laudo, uma lesão encontrada na região cervical do bebê não possui características de queimadura por cigarro, que havia sido apontado inicialmente.