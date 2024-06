Alto contraste

Caso Ruan: colegas lamentam morte de jovem baleado por engano após briga em Ribeirão Preto

Morreu nesta terça (4) o jovem Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, baleado por engano na madrugada do último domingo (2) após uma briga em um estacionamento perto de uma casa noturna, no Centro de Ribeirão Preto. Ruan foi atingido por disparos feitos por Rafael Mazzucato, de 41 anos, enquanto estava no estacionamento, mas não tinha nenhuma relação com a briga que havia acontecido minutos antes no local. Ruan estava internado na Unidade de Emergências do Hospital das Clínicas (HC-UE). O Balanço Geral esteve na manhã desta quarta (5) na borracharia onde Ruan trabalhava; por lá, colegas lamentaram a perda.