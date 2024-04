Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Caso Thabata: começa júri do ex-policial acusado de matar ex-namorada em Franca Douglas Teixeira é julgado por homicídio triplamente qualificado

Começou na manhã desta quinta (18) o júri popular do ex-policial militar Douglas Teixeira, acusado de matar a ex-namorada Thabata Gonzales, a tiros, em novembro de 2021, em Franca. Douglas é julgado por homicídio triplamente qualificado; o crime aconteceu após Thábata se separar do ex-policial, que não aceitava o fim do relacionamento.