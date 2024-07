Alto contraste

A+

A-

Caso Wesley: homem acusado de abusar e matar garoto nega envolvimento no sumiço do jovem

Voltamos a falar sobre o Caso Wesley. Durante a tarde desta terça (2), a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas em uma área de mata no Jardim Santa Bárbara onde estaria enterrado o corpo do menino de 13 anos, desaparecido desde agosto de 2020. As buscas foram retomadas depois de uma denúncia exibida com exclusividade pelo jornalismo da Record Interior SP nesta segunda (1º). Uma mulher contou à Polícia que descobriu que o ex-marido, além de abusar dos próprios filhos, também pode ter se encontrado com Wesley, que morava próximo da família, no bairro Jardim Aeroporto. Em entrevista à Record Interior, o homem negou as acusações e diz ser vítima de uma armação da ex-mulher. A Polícia Civil investiga uma possível ligação entre essa denúncia com o desaparecimento do garoto, que pode ter sido abusado e morto pelo pedófilo.