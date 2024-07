Caso Wesley: suspeito de envolvimento no sumiço do garoto nega acusações à Polícia, em Franca Homem se apresentou à Polícia na tarde desta quarta (3) e saiu escoltado por viatura descaracterizada

O homem acusado de ter abusado sexualmente dos filhos e de envolvimento no desaparecimento do garoto Wesley prestou depoimento, na tarde desta quarta (3), na Polícia Civil, de Franca. Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, está desaparecido desde agosto de 2020, em Franca. Uma nova denúncia sobre o caso aconteceu na última segunda (1º) por meio de uma mulher, que descobriu que o ex-marido, além de abusar dos próprios filhos, também pode ter se encontrado com Wesley, que morava próximo da família, no bairro Jardim Aeroporto. No quadro Balanço Especialista, o psicólogo e coordenador do CAPS II de Franca, Éder Furtado, explica como identificar sinais de abuso sexual em crianças.