Celso Zucatelli, apresentador do ‘Hoje em Dia’, participa do Pedala Record 2024 Ribeirão Preto Evento no Parque Raya reuniu milhares de ciclistas neste domingo (9)

O Pedala Record 2024 em Ribeirão Preto teve a participação especial do apresentador Celso Zucatelli, do programa ‘Hoje em Dia’, um dos jornalistas mais queridos da televisão brasileira. Zucatelli é apaixonado por ciclismo e animou a multidão presente no Pedala Record, realizado no Parque Raya.