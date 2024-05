Centro da Terceira Idade realiza evento com serviços de saúde e beleza, em Franca Atividades no CITI do Jardim Redentor são de graça e para todas as idades neste sábado (18)

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 17/05/2024 - 16h07 (Atualizado em 17/05/2024 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share