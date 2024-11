Ciclista de 40 anos morre após bater em lateral de ônibus, em Franca Acidente ocorreu na noite desta segunda (21), na Avenida Hélio Palermo Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 22/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciclista de 40 anos morre após bater em lateral de ônibus, em Franca

Será enterrado na tarde desta terça (22) o corpo do ciclista de 40 anos que morreu após sofrer um acidente com um ônibus na noite desta segunda (21), Avenida Hélio Palermo, em Franca. Segundo a Polícia Militar, Carlos César Alves de Lima seguia de bicicleta pela avenida em direção ao Pronto-Socorro Infantil, quando bateu na lateral de um ônibus que transportava estudantes de Ituverava. Ninguém do coletivo ficou ferido; já Carlos sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.