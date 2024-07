Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Uma concessionária de rodovias da região de Ribeirão Preto realizou uma ação de segurança viária em comemoração ao Dia do Caminhoneiro. A data foi celebrada neste domingo (30), mas as atividades aconteceram nesta segunda (1º), no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto.