Copa Paulista 2024: Comercial e Francana empatam no clássico; Taquaritinga vence

Três jogos movimentaram a nossa região no final de semana pela Copa Paulista. A Francana conseguiu empatar com o Comercial no clássico em Ribeirão Preto e lidera o Grupo 2. Já pelo Grupo 3, o Taquaritinga venceu o XV de Piracicaba e se isolou na liderança – já o Grêmio São-Carlense empatou com o União São João.