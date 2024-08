Copa Paulista 2024: congresso da FPF define regras e datas dos jogos de mata-mata Oitavas de final da competição começam neste sábado (24); técnico da Francana comentou classificação Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h41 ) ‌



Aconteceu na tarde desta segunda (19) em São Paulo o congresso técnico sobre as regras do mata-mata da Copa Paulista 2024. Representantes dos 16 times classificados, incluindo Monte Azul, Taquaritinga, Francana e Comercial, participaram da reunião junto com os diretores da federação. O vencedor do campeonato tem direito a escolher entre uma vaga no Brasileirão Série D ou participar da Copa do Brasil. No estúdio, o técnico da Francana, Wantuil Rodrigues, falou ao Esporte Record sobre a classificação da Veterana.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.