Copa Paulista 2024: Monte Azul vence Votuporanguense nos pênaltis e conquista título inédito Azulão venceu o CAV por 1x0 no tempo normal e empatou confronto, levando disputa para as penalidades; garantiu vaga no Brasileirão Série D 2025

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/10/2024 - 15h36 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share