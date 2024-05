Alto contraste

Corrida Unesp Night Run 2024 está com inscrições abertas, em Franca

Dica de lazer, saúde e solidariedade: estão abertas as inscrições para a Unesp Night Run 2024, corrida noturna que acontece em 25 de maio, no Jardim Petraglia, em Franca. A Record Interior SP é a emissora oficial do evento. O valor arrecadado com as inscrições será repassado para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Franca (Apada) e para a Associação de Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral (Caminhar).