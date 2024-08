Cozinheira morre após acidente ao acender panela de réchaud, em Sertãozinho Priscila Kelly Jardim dos Reis tinha 44 anos e ficou 2 meses internada em Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h12 ) ‌



Uma mulher morreu nesta terça (13) após um acidente enquanto acendia um réchaud em uma marmitaria de Sertãozinho. O acidente aconteceu em 15 de junho; Priscila Kelly Jardim dos Reis tinha 44 anos e ficou 2 meses internada em um hospital particular de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o equipamento que mantém a comida aquecida estava ligado e, enquanto Priscila aplicava o álcool em gel, uma labareda a atingiu. Priscila deixou o álcool cair e as chamas se espalharam pelo corpo dela.