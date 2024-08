Craque do Palmeiras, Estêvão comemora primeira convocação para a Seleção Brasileira Garoto de Franca marcou dois gols na vitória do Verdão sobre o Cuiabá por 5x0, neste sábado (24) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h41 ) ‌



Craque do Palmeiras, Estêvão comemora primeira convocação para a Seleção Brasileira

Pelo Brasileirão, o Palmeiras goleou o Cuiabá no final de semana por 5x0. O craque francano Estevão marcou dois gols nessa vitória do Verdão. O garoto de apenas 17 anos está feliz com a primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.

*Reportagem exibida em 26/08/2024