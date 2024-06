Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Criminosos armados atacam carro-forte e deixam uma pessoa ferida, em São Carlos

A Polícia segue à procura dos criminosos que tentaram assaltar um carro-forte no início da noite desta segunda (10), em São Carlos, interior de São Paulo. O ataque aconteceu na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), que liga a cidade a Ribeirão Preto. Uma pessoa que passava pelo local teve ferimentos leves com os estilhaços do vidro. Este já é o terceiro ataque a carro-forte na mesma rodovia, em um intervalo de 5 anos.