Defensoria Pública da União muda de endereço em Ribeirão Preto a partir desta segunda (9) Atendimento será em prédio na Avenida Itatiaia, onde já está o MTE; saiba mais Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 16h35 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Defensoria Pública da União muda de endereço em Ribeirão Preto a partir desta segunda (9)

A Defensoria Pública da União em Ribeirão Preto estará em novo endereço a partir da próxima segunda, 9 de dezembro. O atendimento jurídico gratuito será realizado na Avenida Itatiaia, 365, Jardim Sumaré, no mesmo prédio onde está localizada a sede do Ministério do Trabalho e Emprego.