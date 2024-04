Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Depósito de bebidas e sorveteria são assaltados em menos de 48 horas, em Franca

Um depósito de bebidas e uma sorveteria foram alvos de assaltantes em menos de 48 horas, em Franca. Câmeras de segurança flagraram as duas ações criminosas; os ladrões levaram celulares de clientes, dinheiro e cigarros. No caso do depósito de bebidas, esta é a 2ª vez em menos de um mês que o estabelecimento é atacado.