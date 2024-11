Dia Mundial do AVC: doença é a principal causa de morte entre adultos no Brasil Secretaria da Saúde de SP alerta população para identificar sinais da doença e buscar cuidados de emergência Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 29/10/2024 - 16h07 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h07 ) twitter

Dia Mundial do AVC: doença é a principal causa de morte entre adultos no Brasil

Nesta terça (29), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Acidente Vascular Cerebral (AVC). O AVC é a principal causa de mortes na população adulta do Brasil e uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo. No Dia Mundial do AVC, a Secretaria da Saúde de SP alerta a população para saber identificar os sinais da doença e buscar cuidados médicos de emergência.