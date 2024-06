Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Dois homens morrem e um fica gravemente ferido após serem baleados na cabeça, em Ribeirão Preto Crime aconteceu no início da noite desta segunda (3), no Jardim Progresso; Polícia investiga o caso

Dois homens morreram e um idoso ficou gravemente ferido após serem baleados na cabeça por criminosos na Rua B2, no Jardim Progresso, em Ribeirão Preto. O crime aconteceu pouco depois das 19h30 desta segunda (3). Gustavo Henrique Cesca, de 30 anos, e Roberto Abrante, de 29 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local; já Ademilton Ribeiro da Rocha, de 60 anos, levou um tiro na nuca e foi socorrido. Socorristas e a PM chegaram a fechar ruas do bairro para os trabalhos.