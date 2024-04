Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Drive-Thru Solidário: Adevirp lança nova campanha para arrecadar fundos em Ribeirão Preto Evento acontece nesta sexta (12); clientes podem comprar sem sair do carro

A Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto (Adevirp) está lançando mais uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar a educar crianças e jovens com dificuldades visuais. É o Drive-Thru Solidário, que acontece nesta sexta (12); o sistema do evento permite que o cliente compre o produto sem sair do carro.