E-commerce em alta: lojistas de Franca apostam no crescimento das vendas online Faturamento nacional de lojas online deve superar os R$ 200 bilhões em 2024 Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/11/2024 - 16h52 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h52 ) twitter

Você sabia que a cada R$ 100 gastos em compras pela internet, R$ 33 reais são do estado de São Paulo, o maior consumidor do Brasil? O comércio eletrônico tem crescido em várias regiões do Brasil e atingiu recorde de vendas em 2023, com mais de R$ 205 bilhões movimentados. Em Franca, o campeão de vendas no e-commerce é o calçado.

*Reportagem exibida em 19/11/2024.