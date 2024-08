Em 1 semana, fronhas sujas têm mais bactérias do que assento de vaso sanitário, diz estudo Uso prolongado de fronhas sem lavagem pode resultar em problemas como acne e alergias Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 10/08/2024 - 14h20 (Atualizado em 10/08/2024 - 14h20 ) ‌



Um estudo realizado por uma empresa fabricante de colchões indica que as fronhas podem acumular mais bactérias em uma semana do que um assento de vaso sanitário. O uso prolongado sem lavagem pode resultar em problemas como acne e alergias. A frequência recomendada para a troca das fronhas é duas vezes por semana devido ao contato direto com a pele do rosto - já lençóis devem ser trocados semanalmente.