Emprega Franca conta com quase 300 vagas de trabalho nesta segunda (14) Vagas são para diversas áreas e contam até com nível de ensino fundamental; saiba como se candidatar Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emprega Franca conta com quase 300 vagas de trabalho nesta segunda (14)

O programa Emprega Franca e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Franca estão com 288 oportunidades de trabalho abertas nesta segunda (14). As vagas são para diversas e algumas podem ser preenchidas até por quem está no ensino fundamental. Veja como se candidatar!