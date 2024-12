Empresário é preso após bater carro em viatura da PM, em Ribeirão Preto Motorista foi submetido a exame clínico, que comprovou embriaguez; caso foi nesta sexta (6) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 16h23 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h23 ) twitter

Empresário é preso após bater carro em viatura da PM, em Ribeirão Preto

Um empresário de 39 anos foi preso em flagrante por suspeita de embriaguez ao volante após bater o carro em uma viatura da Polícia Militar, na madrugada desta sexta (6), no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia, a colisão ocorreu por volta das 4h30, a viatura foi atingida na traseira ao parar em um semáforo no cruzamento da Avenida Dom Pedro I com a rua Bonfim. Apesar dos danos, não houve feridos.